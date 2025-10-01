Чернышенко поблагодарил "Сбер" за "настоящий конвейер для стартапов"

Заместитель председателя правительствапоприветствовал участников демо-дня международного акселератора Sber500

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко © Максим Блинов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поблагодарил ПАО "Сбербанк" за выстроенный им "настоящий конвейер для стартапов - от первой идеи до глобального рынка" на открытии демо-дня международного акселератора Sber500, сообщили в пресс-службе вице-премьера.

"Чернышенко поприветствовал участников демо-дня международного акселератора Sber500, а также вместе с президентом - председателем правления ПАО "Сбербанк" Германом Грефом оценил выставку стартапов. В ходе открытия демо-дня Дмитрий Чернышенко поблагодарил "Сбер" как "корпорацию, которая построила настоящий конвейер для стартапов - от первой идеи до глобального рынка", - отметили в пресс-службе.

Мероприятие состоялось в рамках Moscow Startup Summit в "Сберсити". С приветствием к его участникам обратился председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Также в рамках события состоялся диалог Германа Грефа и мэра Москвы Сергея Собянина "Человекоцентричные технологии. Что определяет будущее мегаполисов?".

Вице-премьер отметил, что участникам будет показано 30 стартапов, тогда как в начале воронки отбора было порядка 2 тысяч команд из более чем 40 стран.

Предприниматели и возможности

"Почти половина команд, представленных на демо-дне акселератора Sber500, - это стартапы DeepTech, где в основе - глубокие научные корни. Государство сейчас - крупнейший инвестор в науку. В 2025 году на исследования и разработки выделено 665 млрд рублей. Ученые проводят их с привлечением федеральных средств за счет заданий, грантов, субсидий. Это означает, что где-то в России с высокой вероятностью уже ведутся разработки по вашим темам. И вам как предпринимателям можно эти научные разработки конвертировать и сделать из них реальные крутые бизнесы", - рассказал Чернышенко.

Подавать заявки на гранты фондов предприниматели могут самостоятельно, а также с помощью площадки - домена "Наука и инновации" на платформе "Гостех". Там можно создать техзапрос и выйти на конкретных исполнителей.

Вице-премьер также рассказал о возможностях Фонда развития промышленности (ФРП). Фонд выдает льготные займы до 2 млрд рублей под 3-5% годовых в зависимости от проекта и дает шанс перейти от "пилота" к промышленному масштабу и войти в индустриальные цепочки страны. Для начинающих предпринимателей среди студентов есть проект "Платформа университетского технологического предпринимательства", где студент может получить миллион рублей на свой стартап. Таких стартапов в 2025 году отобрано 2,5 тысячи.

Чернышенко отметил, что 85% проектов Sber500 используют искусственный интеллект.

"Благодаря Герману Оскаровичу Грефу был создан Альянс в сфере искусственного интеллекта. В него вступило 14 стран. Это серьезная международная площадка. Вместе с агентством САПФИР и с топовыми учеными с индексом Хирша 15 и выше мы провели форсайт-сессии. Там определили 10 направлений фундаментальных исследований, где в ближайшие годы ожидаем прорывы. Результаты мы представим на традиционной конференции "Сбера" AI Journey, которая пройдет в ноябре этого года", - рассказал вице-премьер.