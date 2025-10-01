Роспатент зарегистрировал товарный знак Starbucks

Заявку подавали 29 мая 2024 года из США

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала товарный знак американской компании Starbucks Corporation, выяснил корреспондент ТАСС.

Как следует из данных службы, заявка на регистрацию товарного знака Starbucks подана 29 мая 2024 года из США. Товарный знак регистрируется по классу № 43 международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который включает услуги ресторанов, кафе и закусочных. Дата истечения действия товарного знака в России - 29 мая 2034 года.

В марте 2022 года сеть кофеен Starbucks сообщила, что приостанавливает всю деловую активность в России, включая поставки продукции на территорию страны. Затем компания заявила о решении уйти с российского рынка. Активы Starbucks приобрели в партнерстве ресторатор Антон Пинский, бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати) и компания "Синдика", запустив сеть кафе Stars Coffee.