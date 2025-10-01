В РФ одобрили стратегию по противодействию незаконному обороту промпродукции

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. В России одобрили новую стратегию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции до 2030 года и план ее реализации. Об этом говорится в сообщении правительства РФ по итогам проведенного первым вице-премьером Денисом Мантуровым заседания госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

"Участники заседания одобрили новую Стратегию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции до 2030 года, а также план по ее реализации. Денис Мантуров обозначил приоритетные направления Стратегии, в числе которых - совершенствование института оценки соответствия промышленной продукции и надзора за ней, завершение выработки регуляторных решений по пресечению дистанционной торговли нелегальными товарами, а также искоренение фиктивных производителей, выдающих товары неизвестного происхождения за российские", - отмечается в сообщении.

Как отметил Мантуров, примером эффективного противодействия незаконному обороту продукции является маркировка товаров, которой охвачены уже 33 товарные группы, а еще по 12 проводятся эксперименты. Также первый вице-премьер подчеркнул необходимость возобновления государственного надзора в отношении некоторых позиций стройматериалов, а именно цемента, кабелей и радиаторов отопления и других видов продукции.

"За год проведения эксперимента Росстандартом проведено порядка 35 тысяч профилактических и контрольных мероприятий. По их результатам мы наблюдаем динамику снижения выявленных нарушений с 91% в январе до 68% на данный момент. Этот позитивный сдвиг также подтверждают строительные ассоциации, которые фиксируют сжатие на рынке объема небезопасной продукции. Тем самым есть объективные основания для возобновления государственного контроля за этими категориями продукции", - приводятся в сообщении слова Мантурова.

Как отмечается в сообщении кабмина, участники заседания поддержали законопроект, предусматривающий установление отдельного вида госконтроля за соблюдением обязательных требований к отдельным видам промышленной продукции. "Также участниками заседания был одобрен проект федерального закона, разработанного Роспотребнадзором, о введении системы автоматических штрафов за нарушение обязательных требований в сфере маркировки товаров средствами идентификации", - говорится в сообщении.