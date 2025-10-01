В России средний размер пенсии составит 26,7 тыс. рублей в 2026 году

Также в федеральном бюджете нашло отражение индексации социальных пособий, выплат на фактический уровень инфляции

Редакция сайта ТАСС

© Андрей Рубцов/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. В проекте бюджета Социального фонда и в федеральном бюджете России учтена индексация пенсий, так средний размер пенсии в 2026 году составит 26,7 тыс. руб., сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании программной комиссии "Единой России".

"В проекте бюджета Социального фонда и в федеральном бюджете учтена индексация пенсий, двойная индексация досрочно с 1 января. Мы пошли на это, поскольку учли и рост инфляции предыдущего года, то есть 2025 года, и рост заработной платы. То есть уровень индексации пенсии со следующего года учтен не двукратно, а это двукратное увеличение пенсии перенесено на 1 января и предлагаем сделать это один раз на 7,6%. То есть средний размер пенсии на конец года составит 26 697 руб.", - сказал он.

Министр отметил, что также в бюджете нашло отражение индексации социальных пособий, выплат на фактический уровень инфляции за 2025 год. "В этом году мы ожидаем роста инфляции в размере 6,8% и соответствующие выплаты социальные на эту величину проиндексированы", - сказал Силуанов.

Он также сообщил, что прожиточный минимум увеличен на 1,2 тыс. руб. и его размер составит 18 839 руб.