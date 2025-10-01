Хинштейн: сети заправок в Курской области обеспечены бензином в полном объеме

Жителей призвали не поддаваться волнениям

Редакция сайта ТАСС

КУРСК, 1 октября. /ТАСС/. Курская область в полном объеме обеспечена бензином, его поставки в регион продолжаются. Дефицит топлива на АЗС может быть связан с искусственным ажиотажем, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"Сейчас в регионе имеется необходимый запас нефтепродуктов. Сети АЗС обеспечены ими в полном объеме, поставки продолжаются", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Ранее в социальных сетях региона появились обращений жителей о том, что на некоторых автозаправках отсутствует бензин. По мнению Хинштейна, этот дефицит может быть вызван искусственным ажиотажем, так как люди переживают и пытаются запастись топливом впрок.

"Ситуацию взял на личный контроль, поручил коллегам максимально оперативно отработать. Все меры будут приняты. Курское УФАС также держит на контроле вопрос с ценами на топливо", - отметил глава региона, призвав жителей не поддаваться волнениям.