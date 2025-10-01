Эксперт Гао: Китай не откажется от российской нефти под давлением США

Председатель Китайского института энергетической безопасности считает, что европейские страны не смогут выполнить требование американской администрации, потому что "введение пошлин в размере до 100% будет самоубийством для Европы"

ФУДЖЕЙРА /ОАЭ/, 1 октября. /ТАСС/. Китай не откажется от поставок российской нефти под давлением США и угрозой новых торговых пошлин. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил председатель Китайского института энергетической безопасности, вице-президент аналитического центра "Китай и глобализация" Гао Чжикай.

"Китай не позволит какой-либо стране указывать, где он должен покупать нефть или газ, поскольку это суверенное решение. Если Соединенные Штаты введут ограничительные меры, повысив пошлины на китайские товары, Китай ответит тем же", - сказал эксперт на полях конференции Energy Markets Forum, которая проходит в Фуджейре.

В сентябре США призвали Евросоюз и страны G7 ввести "значимые пошлины" на импорт из Китая и Индии, чтобы они прекратили закупать российскую нефть. По данным агентства Bloomberg, требование США предусматривает введение вторичных пошлин в размере 50-100%, а также ограничительные торговые меры, чтобы сократить экспорт российских энергоносителей.

Гао считает, что европейские страны не смогут выполнить требование американской администрации, потому что "введение пошлин в размере до 100% будет самоубийством для Европы". По его словам, европейская промышленность в настоящее время испытывает серьезное давление из-за высоких цен на энергоносители, медленного роста экономики, а также конкуренции со стороны США и Китая, резкое подорожание китайских товаров приведет к скачку издержек для бизнеса и росту цен для потребителей.

"Китай примет ответные меры, если европейские лидеры осмелятся ввести пошлины, - добавил Гао. - Тогда Европа рискует одновременно утратить конкурентоспособность на внешних рынках и столкнуться с внутренним социальным недовольством".

В конце августа США ввели дополнительные 25-процентные пошлины на товары из Индии. Таким образом, совокупная ставка для индийского импорта достигла 50%. Власти страны сочли эти меры несправедливыми и заявили о готовности продолжить закупки российской нефти. Министр нефти и природного газа Индии Хардип Пури подчеркнул, что поставки российской нефти способствовали сдерживанию роста мировых цен.