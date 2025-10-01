Инфляция в России с 23 по 29 сентября составила 0,13%

С начала сентября потребительские цены в стране выросли на 0,34%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 23 по 29 сентября 2025 года составила 0,13%, следует из данных Росстата. Неделей ранее - с 16 по 22 сентября 2025 года - инфляция равнялась 0,08%.

С начала сентября потребительские цены в РФ выросли на 0,34%, с начала года - на 4,29%. В годовом выражении инфляция в РФ, по данным на 29 сентября 2025 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за текущий и прошлый год на аналогичные даты), составила 8,07%.

Продовольственные товары

По данным статистики, за отчетный период выросли цены на куриные яйца (+2,4%), мясо кур (+0,7%), фруктово-ягодные консервы для детского питания и гречневую крупу (+0,6%), говядину, сметану, черный чай и печенье (+0,3%), свинину, полукопченые и варено-копченые колбасы, твердые, полутвердые и мягкие сыры, творог, овощные консервы для детского питания, пшеничный и ржаной хлеб, макаронные изделия, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%, вареные колбасы, мясные консервы и сухие молочные смеси для детского питания, сливочное и подсолнечное масло, маргарин, пшеничную муку (+0,1%).

Цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 0,2%, в том числе на помидоры (+7,4%), бананы (+1,3%) и столовую свеклу (+0,1%). Снизились цены на репчатый лук (-2,2%), огурцы (-1,7%), яблоки (-1,5%), морковь (-1,3%), картофель (-0,5%) и белокочанную капусту (-0,3%). Также снизились цены на баранину (-0,6%) и сахар-песок (-0,2%).

Непродовольственные товары

Среди наблюдаемых медикаментов выросли цены на лизобакт (+1,1%), трекрезан (+1%), валидол, нимесулид и пенталгин (+0,4%), метамизол натрия (отечественный анальгин) и ренгалин (+0,3%), корвалол и левомеколь (+0,2%), активированный уголь (+0,1%).

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости выросли цены на хозяйственное мыло и сухие корма для домашних животных (+0,4%), детские подгузники и спички (+0,3%), туалетное мыло (+0,2%), пеленки для новорожденных, гигиенические прокладки и стиральные порошки (+0,1%). Снизились цены на зубные щетки (-0,1%).

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены на шампуни (+0,5%), смартфоны и сигареты с фильтром (+0,3%), мужские носки и детские спортивные костюмы (+0,2%), обрезные доски, майки, мужские футболки, джинсы и детские футболки (+0,1%). Снизились цены на кроссовки для взрослых (-0,7%) и детей (-0,4%), древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты (-0,2%) и женские колготки (-0,1%).

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,8%, стоимость дизельного топлива - на 0,6%.

Услуги

Средняя стоимость путевок в дома отдыха, пансионаты и проживания в гостиницах 4*-5* выросла на 0,5%, гостиницах 2* - на 0,2%, гостиницах 1* или в мотелях, а также путевок в санатории - на 0,1%. Снизилась средняя стоимость проживания в хостелах (-0,1%).

Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов выросла на 0,1%.

Также выросла цена на мужские стрижки (+0,3%) и женские (0,2%), восстановление зуба пломбой (+0,2%), мойку легкового автомобиля и ремонт телевизоров (+0,1%).