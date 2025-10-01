Объем ВВП России за II квартал 2025 года составил 49 трлн 516,8 млрд рублей

Физический объем ВВП увеличился на 1,1% относительно соответствующего квартала 2024 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Объем ВВП России за II квартал 2025 года составил в текущих ценах 49 трлн 516,8 млрд рублей, следует из данных Росстата первой оценки ВВП РФ, которая выполнена методами использования доходов и формирования по источникам доходов.

Физический объем ВВП увеличился на 1,1% относительно соответствующего квартала 2024 года, дефлятор вырос на 3,6%.

Как отмечается в материалах статслужбы, рост физического объема ВВП сложился за счет увеличения внутреннего конечного спроса (+1,9%), преимущественно расходов на конечное потребление (+2,5%). На рост конечного потребления повлиял в основном рост расходов домашних хозяйств на эти цели (+3,2%), а расходы на конечное потребление секторов государственного управления и некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства, увеличились на 0,7%.

Увеличение валового накопления (+0,1%) произошло за счет накопления основного капитала (+1%) при снижении прироста запасов материальных оборотных средств.

В Росстате отметили, что в структуре основных компонентов ВВП во втором квартале 2025 года относительно соответствующего квартала 2024 г. возросли доли расходов на конечное потребление - с 70,1% до 73,1% и валового накопления - с 24,8% до 25%, при снижении доли чистого экспорта - с 5,1% до 1,9%.

В структуре ВВП по источникам доходов в II квартале 2025 года относительно II квартала 2024 года доля оплаты труда повысилась с 45,5% до 49,5%, доля чистых налогов на производство и импорт сократилась с 6,8% до 4,9%, доля валовой прибыли снизилась с 47,7% до 45,6%.