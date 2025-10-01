Объем ВВП России за I полугодие 2025 года составил 97 трлн 263,6 млрд рублей

Росстат подтвердил оценку роста ВВП страны в первом полугодии на уровне 1,2%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Объем ВВП России за первое полугодие 2025 года составил 97 трлн 263,6 млрд рублей, следует из данных Росстата первой оценки ВВП РФ.

Статслужба также подтвердила оценку роста ВВП России в I полугодии на уровне 1,2%. Ранее Росстат предварительно оценил рост ВВП РФ во втором квартале 2025 года на уровне 1,1%.

В обзоре Минэкономразвития о ситуации в экономике РФ отмечалось, что ВВП России в первом полугодии 2025 года вырос на 1,2% в годовом выражении. "По предварительной оценке Росстата, в II квартале 2025 года рост ВВП составил 1,1% после 1,4% в I квартале. По итогам I полугодия 2025 года, по оценке Минэкономразвития России, экономика выросла на 1,2%", - отмечалось в обзоре.

Из первой оценки Росстата объема ВВП России в апреле - июне 2025 года следует, что он составил в текущих ценах 49 трлн 516,8 млрд рублей.