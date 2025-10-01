Безработица в России в августе снизилась до 2,1%

Месяцем ранее показатель находился на уровне 2,2%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Уровень безработицы в России в августе 2025 года составил 2,1%, месяцем ранее показатель находился на уровне 2,2%, следует из данных Росстата.

Всего в августе 1,6 млн человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда).

Среди безработных в возрасте 15 лет и старше доля женщин составила 51,3%, при этом уровень безработицы женщин (2,2%) выше уровня безработицы мужчин (2%).

Из 1,6 млн безработных 1 млн составляют городские жители, 0,6 млн - сельские. Уровень безработицы среди сельских жителей (3,1%) превышает уровень безработицы среди городских жителей (1,8%).

Средний возраст безработных в возрасте 15 лет и старше в июне 2025 года составил 36,8 лет. На долю молодежи в возрасте до 25 лет среди безработных приходится 24%, лиц в возрасте 50 лет и старше - 19,9%, лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности, - 32,5%.