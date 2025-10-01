Бензин в России за неделю подорожал в среднем на 50 копеек

Его стоимость достигла 63,78 рубля за 1 л

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 23 по 29 сентября 2025 года выросли на 50 копеек - до 63,78 рубля за 1 л, дизель подорожал на 43 копейки, до 72,63 рубля, говорится в материалах Росстата.

Средние цены на бензин марки АИ-92 поднялись на 56 копеек и составили 60,61 рубля за 1 л. Средние цены на бензин марки АИ-95 выросли на 46 копеек - до 65,9 рубля за 1 л, АИ-98 - на 18 копеек, до 85,51 рубля за 1 л. Средняя стоимость дизельного топлива выросла на 43 копейки, до 72,63 рубля за 1 л.

За период с 23 по 29 сентября 2025 года рост цен на автомобильный бензин был зафиксирован в 77 субъектах Российской Федерации, более всего в Севастополе (+5,6%) и Республике Крым (+4,9%). В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин выросли на 0,3%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 57,39 до 65,99 рубля, марки АИ-95 - от 63,39 до 75,99 рубля, марки АИ-98 и выше - от 83,6 до 90,76 рубля за 1 л. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 58,4 до 69,5 рубля, марки АИ-95 - от 62,92 до 73 рубля, марки АИ-98 и выше - от 85,7 до 90,64 рубля за 1 л.