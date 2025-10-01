Оборот заведений общепита России в августе вырос на 9%

Он составил 376,7 млрд рублей

МОСКВА, 1 октября /ТАСС/. Оборот заведений общественного питания в России в августе 2025 года вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 376,7 млрд рублей, в январе - августе - на 8,1% год к году, до 2,7 трлн рублей, следует из данных Росстата.

"Оборот общественного питания в августе 2025 года составил 376,7 млрд рублей, или 109% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе - августе 2025 года - 2 701,1 млрд рублей, или 108,1%", - говорится в документе.

По сравнению с июлем оборот заведений общественного питания в августе вырос на 5,4%.

Оборот общественного питания по методологии Росстата включает выручку ресторанов, кафе, баров, а также оборот ряда других предприятий - например, поставщиков продукции общественного питания организациям социальной сферы или для обслуживания банкетов.