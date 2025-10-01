Стоимость бензина на АЗС на прошлой неделе выросла на 0,8%

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Цены на бензин с 23 по 29 сентября выросли на 0,8%, на дизель - на 0,64%, что в 6,2 и 4,9 раза соответственно выше инфляции за тот же период (0,13%), следует из данных Росстата.

Рост стоимости бензина на АЗС в России с начала 2025 года по 29 сентября составил 9,22%, что существенно выше уровня инфляции за тот же период (4,29%).

Рост цены бензина в рознице опережает инфляцию десятую неделю подряд (с 22 июля), до этого он был ниже среднего увеличения уровня цен по стране.

Дизель же подорожал на АЗС с начала 2025 года по 29 сентября ниже уровня инфляции (3,66% против 4,29%).

Ведомство оценивает динамику цены, основываясь на данных 1,8 тыс. АЗС в 279 городах страны.

Ранее Минэнерго сообщало ТАСС, что министерство сохраняет перед собой задачу в 2026 году удержать рост цен на бензин в РФ близким к уровню инфляции. Однако рост стоимости топлива на АЗС может незначительно отличаться от инфляции с учетом изменений тарифов естественных монополий и налогового законодательства.