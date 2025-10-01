Реальные зарплаты в России в июле выросли на 6,6%

Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата работников организаций в июле составила 99,305 тыс. рублей

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Реальные зарплаты россиян в июле 2025 года увеличились на 6,6% в годовом выражении, следует из данных Росстата.

Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата работников организаций в июле составила 99,305 тыс. рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года возросла на 16%.

В январе - июле 2025 года реальные зарплаты увеличились на 4,5% в годовом выражении, номинальные - на 14,7%.