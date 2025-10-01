Годовая инфляция в России с 23 по 29 сентября выросла до 8,01%

Неделей ранее она составляла 7,99%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Годовая инфляция в России с 23 по 29 сентября увеличилась до 8,01% с 7,99% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации.

"Годовая инфляция на 29 сентября зафиксирована на уровне 8,01%. На неделе с 23 по 29 сентября 2025 года инфляция составила 0,13%", - отмечается в документе.

В обзоре указывается, что на продовольственные товары за отчетную неделю цены изменились на 0,16%. В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен составили 0,16%. На плодоовощную продукцию динамика цен составила 0,24%, на остальные продукты питания - 0,15%. В секторе наблюдаемых услуг - на 0,08%.

В период с 23 по 29 сентября на мировых рынках продовольствия цены снизились на 0,5%, отмечается в обзоре МЭР.

Годовая инфляция в РФ на неделе с 16 по 22 сентября замедлилась до 7,99% с 8,02% неделей ранее.