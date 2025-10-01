"Россети" приняли участие в Африканской энергетической неделе

В рамках форума члены делегаций обсуждали развитие взаимовыгодного сотрудничества, обмен опытом в области обеспечения функционирования электросетевого комплекса и внедрение перспективных технологических решений

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Члены делегации компании "Россети" приняли участие в Африканской энергетической неделе, прошедшей в Кейптауне (ЮАР), говорится в сообщении группы.

В рамках отраслевого форума состоялись встречи с партнерами из африканских стран, на которых обсуждалось развитие взаимовыгодного сотрудничества, обмен опытом в области обеспечения функционирования электросетевого комплекса и внедрение перспективных технологических решений.

Члены делегации группы "Россети" приняли участие в мероприятиях деловой программы, включая Круглый стол лидеров энергетики G20, Российско-африканский энергетический саммит, а также в панельной дискуссии "Масштабирование инноваций в области возобновляемых источников".

Представители компании также провели встречи с Министром энергетики Сенегала Бирамом Сулейем Диопом, исполнительным председателем Африканской энергетической палаты Энджей Аюком, главой Управления по регулированию добычи нефти Танзании (PURA) Чарльзом Сангвени, руководством Южноафриканского национального института развития энергетики (SANEDI). На них были представлены ключевые проекты в сетевом комплексе России, корпоративные научные и учебные центры. Стороны отметили взаимную заинтересованность в развитии сотрудничества.

После завершения участия в форуме делегация продолжит работу на 27-й Международной выставке WETEX в Объединенных Арабских Эмиратах, которая включена в перечень мероприятий Российского экспортного центра.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 18 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.