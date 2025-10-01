Маркировку не проданных до 1 декабря автожидкостей могут продлить

Минпромторг предложил дать еще время до конца марта 2026 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Минпромторг РФ предложил продлить до конца марта 2026 года возможность маркировать нераспроданные до 1 декабря 2025 года автомобильные жидкости и смазочные материалы. Соответствующий проект постановления правительства министерство разместило на портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом постановления в целях оптимизации (снижения) временных и финансовых издержек участников оборота смазочных материалов предусмотрена возможность маркировать немаркированные остатки смазочных материалов, не реализованные до 1 декабря 2025 г., в период с 1 декабря 2025 года до 31 марта 2026 г. включительно", - говорится в документе.

В пояснительной записке отмечается, что для маркировки нереализованных смазочных материалов, произведенных на территории РФ или ввезенных в страну по состоянию на 1 сентября 2025 года, установлен срок до конца октября 2025 года. "При этом на балансе участников находится большое количество нереализованных товаров, которые в отведенный постановлением № 1683 (утверждает правила маркировки смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей - прим. ТАСС) для маркировки остатков смазочных материалов срок, не представляется возможным промаркировать в полном объеме", - сказано в пояснительной записке.

Маркировка моторных масел, смазочных материалов, тормозных жидкостей, антифризов и антиобледенителей стартовала в России с 1 сентября 2025 года.