Российский рынок акций закрылся снижением основных индексов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов в среду снизился на 1,39% - до 2 647,25 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 0,05% - до 1 023,28 пункта.

Курс юаня снизился на 15 копеек - до 11,35 рубля.

"Ситуация на российском рынке в среду не претерпела значимых изменений, попытки отскока не получили развития из-за отсутствия актуальных драйверов, спад продолжился. Рынок находится в процессе переоценки новых санкционных и фискальных вводных", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

"Лидерами роста на падающем фондовом рынке оказались акции производителя вин "Абрау Дюрсо" (+1,2%), скорее всего, в ожидании повышения цен на продукцию компании в преддверии увеличения акцизов в начале года", - сообщила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Значительнее всего просели акции "М.Видео" (-16,5%), вероятно, в связи с отсутствием подтверждения опубликованной в СМИ информации о том, что в капитал компании может войти крупный китайский инвестор, считает Мильчакова.

Прогноз "БКС мир инвестиций" по курсам валют на 2 октября - 80-83 рубля за доллар и 11,2-11,7 рубля за китайский юань. Прогноз по индексу Мосбиржи - 2 625-2 750 пунктов.

В Freedom Finance Global ожидают, что в четверг индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 600-2 700 пунктов. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня - 79,5-82 рубля, 94-96 рублей и 11-11,5 рубля соответственно.