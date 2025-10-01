Страны ОПЕК+ до июля 2026 года компенсируют 4,7 млн б/с сверхдобычи нефти

Речь идет о России, Ираке, ОАЭ, Кувейте, Казахстане и Омане

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. ОПЕК получила обновленные планы компенсации перепроизводства нефти от стран ОПЕК+, речь идет о России, Ираке, ОАЭ, Кувейте, Казахстане и Омане, говорится в сообщении организации.

В целом эти страны должны будут с сентября 2025 года по июнь 2026 года включительно компенсировать сверхдобычу нефти в объеме 4,679 млн баррелей в сутки (б/с). В том числе на Россию до конца 2025 года приходится 136 тыс. б/с. Согласно предыдущему графику, Россия с сентября по декабрь должна была компенсировать 226 тыс. б/с.

По сравнению с предыдущим графиком суммарный объем компенсаций сверхдобычи с сентября 2025 года по июнь 2026 года увеличился на 161 б/с.

Объем компенсаций для Казахстана с сентября по июнь 2026 года - 2,917 млн б/с, что является наибольшим объемом среди "добровольцев" ОПЕК+.

Объем компенсаций для Ирака до конца июня 2026 года составит 1,241 млн б/с, Кувейта - 32 тыс. б/с, ОАЭ - 292 тыс. б/с, Омана - 61 тыс. б/с.

При этом по расчетам ТАСС "восьмерка" ОПЕК+, учитывая обновленный график, сможет нарастить добычу в октябре на 166 тыс. б/с к сентябрю, а РФ сможет нарастить добычу на 42 тыс. б/с.