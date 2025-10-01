Саратовская область получит 2,7 млрд рублей на трамваи для обновленного маршрута

Планируется закупить 16 трамваев "Витязь"

Редакция сайта ТАСС

САРАТОВ, 1 октября. /ТАСС/. Саратовская область получит 2,7 млрд рублей на закупку 16 трамваев для маршрута № 3, реконструкция которого ведется в Саратове. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин во время совещания, посвященного реализации проекта скоростного трамвая в областном центре.

"У нас срок сдачи в эксплуатации первой очереди [маршрута № 3] - март. Под март мы со своей стороны сделали все для того, чтобы область получила уже в начале ноября 2,7 млрд рублей на закупку 16 трамваев "Витязь". <…> Мы трамваи под эти графики закупаем. А дальше уже будем искать денежные средства для того, чтобы оставшиеся 10 трамваев закупить под завершение проекта", - отметил Володин.

По словам губернатора Романа Бусаргина, работы на маршруте № 3 планируется полностью завершить до октября 2026 года. Стоимость контракта превышает 6,5 млрд рублей.

Саратовская область вошла в число девяти регионов РФ, где реализуется проект по модернизации трамвайной сети. Как отмечал губернатор, последний ремонт был более 40 лет назад. Всего трамвайная сеть включает 121 км - это 10 трамвайных маршрутов, два депо и одно ремонтное депо. В проект модернизации вошли четыре маршрута - № 3, 6, 8, 9. Сейчас ведутся работы на самом протяженном маршруте № 3, завершается благоустройство на маршрутах № 6 и № 8.