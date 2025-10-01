Т-банк переименовал свое приложение в App Store в Vibro Gim

Изменения коснулись только названия, функции остались прежними

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Т-банк сменил название своего мобильного приложения в App Storе на Vibro Gim. Как сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации, это переименование не связано с обновлением функционала.

"Это то же приложение, которое мы выпускали ранее, с бесконтактной оплатой T-Pay на iPhone", - пояснили в банке.

В пресс-службе уточнили, что изменения произошли только в названии приложения, без добавления новых функций.