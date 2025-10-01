Forbes: Маск стал первым человеком с состоянием $500 млрд

Американский предприниматель Илон Маск © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /ТАСС/. Американский предприниматель Илон Маск стал первым человеком, чье состояние достигло $500 млрд. Об этом сообщил журнал Forbes.

Издание отмечает, что в 15:30 по времени восточного побережья США (22:30 мск) состояние руководителя компаний Tesla и SpaceX, владельца социальной сети X и нейротехнологической компании Neuralink достигло $500 млрд. По оценкам Forbes, на 23:15 мск состояние Маска увеличилось до $500,5 млрд.

Журнал объясняет рост состояния Маска его решением отойти от руководства ведомством по повышению эффективности работы американского правительства и сфокусироваться на бизнесе.

Маск занимает первое место в рейтинге миллиардеров Forbes. За ним идут председатель совета директоров технологической компании Oracle Ларри Эллисон ($351,6 млрд), сооснователь корпорации Meta (признана в России экстремистской) Марк Цукерберг ($246,1 млрд), основатель Amazon Джефф Безос ($233,2 млрд) и сооснователь Google Ларри Пейдж ($204,6 млрд).

Предыдущий рекорд также принадлежит Маску - в декабре прошлого года он стал первым человеком, чье состояние превысило $400 млрд.