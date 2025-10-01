МИД РФ: Россия должным образом ответит ЕС за кражу своих активов

Москва обладает достаточными возможностями для встречного политического и экономического реагирования, сообщили во внешнеполитическом ведомстве

Редакция сайта ТАСС

Здание МИД РФ © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Манипуляции с замороженными российскими активами без согласия РФ станут грубейшим нарушением не только международного, но и контрактного права и повлекут зеркальный ответ. Об этом МИД РФ сообщило газете "Известия"

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен ранее выступила с заявлением, что Европа не планирует конфискацию замороженных активов. Вместо этого за счет "репарационного кредита" средства направят на закупку вооружений у европейских производителей.

Фактически глава Еврокомиссии описала механизм скрытой экспроприации российских суверенных активов, известный в Брюсселе как схема "кредитного замещения". В МИД РФ пояснили изданию, что действия, которые подразумевают изменения в правовом статусе российских активов и самовольное распоряжение ими, де-факто считаются воровством. Как отметили в ведомстве, Россия обладает достаточными возможностями для встречного политического и экономического реагирования.

Арест собственности ЦБ государств в связи с разбирательством в суде другого государства противоречит Конвенции ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности от 2004 года.

О замороженных активах РФ

Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд после начала СВО. Из них около $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть - в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии ($210 млрд).

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства Западом замороженных российских резервов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва обязательно ответит на кражу ее активов в Европе и организует юридическое преследование причастных к этой схеме.