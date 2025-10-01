Эксперт Корнеев: таксисты смогут продолжать ездить на имеющихся иномарках

Председатель союза "Цифровой мир" подчеркнул, что новые требования будут применяться исключительно к пополнению автопарка такси

МОСКВА, 2 октября /ТАСС/. Появление перечня Минпромторга РФ не запрещает таксистам после 1 марта 2026 года пользоваться уже имеющимися у них автомобилями, даже если они не соответствуют уровню локализации. Об этом заявил ТАСС председатель союза "Цифровой мир" Валерий Корнеев.

"Машины, которые не попадают под требования локализации, если они сейчас находятся в реестре такси, могут там остаться до окончания этапа своей эксплуатации или до тех пор, пока собственник не захочет их из этого реестра изъять. Или пока он не выпадет из этого реестра по причине нарушений", - сказал Корнеев.

Эксперт подчеркнул, что новые требования будут применяться исключительно к пополнению автопарка такси. "Параметры [локализации] касаются только новых автомобилей, которые будут заноситься в реестр", - пояснил он.

Ранее Минпромторг РФ опубликовал первичный перечень машин, соответствующих требованиям закона о локализации такси. В список вошли более 20 моделей от шести отечественных брендов: Lada (Granta, Vesta, Niva и др.), УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и Москвич. Перечень включает автомобили с ДВС, гибридные силовые установки и электромобили различных классов.

Как сообщили в министерстве, перечень опубликован заранее, чтобы участники рынка могли планировать будущие закупки. В ведомстве добавили, что список будут регулярно обновлять по мере появления новых российских моделей и развития локализованных производств.

Закон о локализации такси вступит в силу 1 марта 2026 года. Для Калининградской области, Сибирского федерального округа и Дальнего Востока предусмотрены переходные периоды.