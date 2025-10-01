Северный завоз продуктов на Чукотку выполнили более чем на 80%

В регион доставили около 290 тонн продовольственных товаров

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Порядка 290 тонн продовольственных товаров доставлено на Чукотку в летнюю навигацию 2025 года, что составляет более 80% от запланированного объема, сообщили ТАСС в окружном правительстве.

"Северный завоз продолжается, доставлено порядка 290 тонн продовольственных товаров, что составляет более 80% от запланированного объема грузов в 350 тонн", - рассказали в правительстве Чукотки.

Контейнеровозы заходят в порты региона, как только суда разгружают - продукты доставляют в населенные пункты округа. Планируется, что северный завоз продовольствия будет завершен в ноябре.

На Чукотке нет железных дорог, вся продукция и грузы доставляются в регион по морю или по воздуху во время летней навигации.

Ежегодно в порты региона заходят более 60 судов, они завозят не только продовольствие, но и стройматериалы, технику, генеральные грузы. Далее груз доставляется в удаленные села наземным транспортом по сезонным дорогам или по воздуху.