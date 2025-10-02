"Альфастрахование" рассказало о самых расходных статьях бюджета у россиян

У опрошенных граждан, старающихся пользоваться бесплатной системой здравоохранения, покупка лекарств и срочные обследования обходятся от 10 тыс. до 50 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Бюджет россиян чаще всего спланирован, при этом самой расходной статьей для половины граждан (56%) является медицина. На втором месте отмечаются траты в связи с поломкой бытовой техники и автомобиля, а на третьем - ремонт жилья. Об этом свидетельствуют результаты проведенного опроса страховой компании "Альфастрахование" (есть в распоряжении ТАСС).

По данным исследования, у опрошенных россиян, старающихся пользоваться бесплатной системой здравоохранения, покупка лекарств и срочные обследования обходятся от 10 тыс. до 50 тыс. рублей. Более половины респондентов отмечают, что такие траты случаются минимум раз в год, при этом откладывать на них удается только каждому третьему.

На втором место по расходам оказались поломки бытовой техники и автомобиля. Респонденты отмечают, что на данные цели они тратят от 15 тыс. до 150 тыс. рублей. При этом 12% участников опроса держат для таких целей "резервный фонд", но, как выяснили эксперты, нередко его не хватает - например, когда технику уже не починить и проще заменить новой. Также среди лидеров оказался ремонт жилья из-за аварий, например протечек крыши или потопа от соседей. На ликвидацию таких последствий за последние полгода 7% респондентов тратили от 20 тыс. до 80 тыс. рублей.

На оплату штрафов и судебных издержек россияне тратят от 5 тыс. рублей; в случае, когда речь идет об автомобилях, добавляются эвакуации машин с расходами от 10 тыс. рублей. По данным исследования, траты на ветеринарные операции и лечение домашних животных составляют от 7 тыс. до 25 тыс. рублей за один визит. Еще одной весомой статьей расходов россиян являются траты на образование детей: внеплановые курсы, репетиторы или взносы за поездки на олимпиады обходятся от 5 тыс. до 30 тыс. рублей, при этом более 8% опрошенных отметили, что забывают учитывать их в бюджете изначально.

Также, по данным исследования, траты на праздники и подарки родственникам или коллегам составляют от 5 тыс. до 10 тыс. рублей за раз. А на внезапные поездки на свадьбы, похороны или просто к родственникам в другой регион опрошенные россияне тратят в среднем от 8 тыс. до 40 тыс. рублей.

Эксперты также отмечают в списке выбивающих из привычного бюджета непредвиденные расходы в отпуске или рабочей поездке, а также поломки гаджетов, в частности, мобильных телефонов, такой ремонт обходится россиянам в среднем в 10 тыс. рублей.