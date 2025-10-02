На Сахалине открылся крупный рыбоперерабатывающий завод

В торжественной церемонии открытия принял участие помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 октября. /ТАСС/. Новый крупный рыбоперерабатывающий автоматизированный комплекс открылся в селе Озерском Корсаковского района Сахалинской области, в торжественной церемонии принял участие помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

"Сегодня мы даем старт деятельности нового, современного рыбоперерабатывающего завода, работа которого будет способствовать социально-экономическому развитию Сахалинской области, повышению благополучия ее жителей", - сказал Патрушев на церемонии.

По его словам, этот проект внесет вклад в укрепление продовольственной безопасности РФ и придаст дополнительный импульс развитию рыбной отрасли страны.

"Уверен, что на территории динамично развивающегося региона будет реализовано еще немало интересных и перспективных проектов. Хочу поздравить всех с этим важным событием в жизни региона и поблагодарить всех, кто принимал непосредственное участие в реализации проекта. Проект впечатляющий, он производит сильное впечатление. И видно, что те, кто здесь трудится, - настоящие профессионалы", - добавил помощник главы государства.

Мощность нового рыбоперерабатывающего автоматизированного комплекса составляет до 500 тонн продукции в сутки. Планируется производство мороженной продукции, в том числе глубокой степени переработки (филе) из различных видов сырья (минтай, сельдь тихоокеанская, скумбрия, сардина-иваси, кальмар, сайра) и побочных продуктов, в том числе из отходов производства.