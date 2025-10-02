В ДНР намерены запустить литейный завод и цех меткомбината им. Ильича

Как сообщил премьер-министр республики Андрей Чертков, объекты должны начать свою работу в 2026 году

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 2 октября. /ТАСС/. Амвросиевский завод стального литья и трубоэлектросварочный цех Мариупольского металлургического комбината (ММК) им. Ильича заработают в 2026 году, сообщил ТАСС премьер-министр ДНР Андрей Чертков.

"Сейчас формируется список предприятий, строительство или возобновление деятельности которых планируется в 2026 году, - сказал Чертков. - Например, в следующем году планируется запуск Амвросиевского завода стального литья и трубоэлектросварочного цеха №1 ММК им. Ильича".

Он добавил, что на мариупольском меткомбинате им. Ильича ранее заработало копровое отделение, а до конца этого года готовится возобновить работу трубоэлектросварочный цех №2. Кроме того, в этом году дан старт проекту строительства завода окон "Кристалл" в условиях активного восстановления республики.

1 октября Чертков сообщил ТАСС о возобновлении работы более 40 предприятий и производственных участков в ДНР с 2022 года.