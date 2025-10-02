В Ozon Travel рассказали, какие направления для путешествий выбирают россияне

По данным сервиса бронирования путешествий, в топ-10 международных направлений вошли Турция, Таиланд, Белоруссия, Китай, ОАЭ, Япония, Узбекистан, Вьетнам, Грузия и Египет

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Россияне для отдыха зарубежом на осенних школьных каникулах и ноябрьских праздниках чаще всего выбирают Турцию, Таиланд и Белоруссию, причем последняя впервые вошла в тройку популярных международных направлений на время каникул. Об этом говорится в исследовании сервиса бронирования путешествий Ozon Travel (есть в распоряжении ТАСС).

"Лидерами среди зарубежных направлений в Ozon Travel остаются Турция (18,3% от всех бронирований) и Таиланд (15,8%). Новым трендом стали поездки в Беларусь: страна впервые вошла в тройку самых популярных международных маршрутов на время каникул. Доля бронирований отелей удвоилась, а средний чек вырос на 13%, в то время как по другим направлениям чек снижается", - отмечают аналитики.

В топ-10 международных направлений также вошли Китай, ОАЭ, Япония, Узбекистан, Вьетнам, Грузия и Египет.

Среди внутренних направлений популярностью пользуются Сочи, Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Краснодарский край, где активнее всего бронируют отели на осенние каникулы. Впервые в десятку популярных для отдыха регионов вошла Ярославская область, которая увеличила долю бронирования почти вдвое.

Для путешествий по стране растет спрос на поездки на поездах: так, в сентябре россияне купили в 2,2 раза больше билетов, чем в прошлом году. Особенно заметно увеличение спроса на ж/д маршруты Москва - Нижний Новгород (в 5,2 раза), Москва - Ростов-на-Дону (в 4,3 раза), а также на обратные рейсы. В топе также остается линия между Москвой и Санкт-Петербургом - продажи выросли более чем в 2 раза в обоих направлениях.

Растет также спрос на авиабилеты по внутренним направлениям - рост на 64%. Сильнее всего за год увеличился спрос на маршрут Санкт-Петербург - Казань (почти в 4 раза) и в обратном направлении (в 3,5 раза). "Тройку лидеров дополняет рейс Санкт-Петербург - Уфа (рост почти в 3 раза). Калининград остается фаворитом осенних поездок: билеты Москва - Калининград на осенние каникулы покупают почти в 1,5 раз чаще, чем год назад", - отмечается в исследовании.