ЦРПТ: производителям растворимых напитков компенсируют 50% трат на маркировку

Меры поддержки снижают финансовую нагрузку на бизнес, особенно на субъекты малого и среднего предпринимательства, и обеспечивают плавный переход к введению новых цифровых процессов, отметили в центре развития перспективных технологий

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки "Честный знак") компенсирует 50% затрат на оборудование для маркировки малым производителям растворимых и завариваемых напитков, таких как чай, кофе, какао и цикорий. Крупный бизнес может получить беспроцентную рассрочку на три года с отсрочкой платежа на первый год, сообщили ТАСС в ЦРПТ.

"Для малого и среднего бизнеса подготовлено пять типовых комплектов оборудования, которые позволяют быстро и без лишних затрат внедрить маркировку. Все решения заранее настроены и не требуют привлечения внешних специалистов. <...> Кроме того, предусмотрена рассрочка, которая помогает снизить финансовую нагрузку как для МСП, так и для крупных производителей", - рассказала руководитель управления Безакцизной пищевой продукции ЦРПТ Юлия Кузьмина.

Меры поддержки снижают финансовую нагрузку на бизнес, особенно на субъекты малого и среднего предпринимательства, и обеспечивают плавный переход к введению новых цифровых процессов, отметили в ЦРПТ.

Заявки принимаются поэтапно: до 1 ноября 2025 г. - от производителей какао-продукции, до 1 февраля 2026 г. - от производителей чая и чайных напитков, до 1 марта 2026 г. - от производителей кофе и цикория.

Альтернативой является беспроцентная рассрочка на три года: первый год - отсрочка платежа, далее оплата равными частями. Для оформления требуется выбрать оборудование у аккредитованных партнеров, зарегистрироваться в "Честном знаке", подключить ЭДО и подать заявку.