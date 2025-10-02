В Госсовете назвали плюс единой карты цифровых транспортных решений

Предложение Минтранса позволит регионам перенимать опыт друг у друга и обмениваться успешными практиками, сообщил председатель комиссии по направлению "Эффективная транспортная система" Алексей Цыденов

УЛАН-УДЭ, 2 октября. /ТАСС/. Карта цифровых транспортных решений, создать которую предложил Минтранс России, позволит регионам перенимать опыт друг у друга, а также обмениваться успешными практиками. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, которое возглавляет глава республики и председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Эффективная транспортная система" Алексей Цыденов.

Накануне в ходе Международного форума цифровых технологий в сфере транспорта и логистики "Цифровая транспортация" прошло заседание комиссии Госсовета, посвященное вопросам цифровизации.

"Глава Бурятии выделил основную тему обсуждения - создание единой карты (реестра) цифровых транспортных решений. Эта инициатива позволит субъектам РФ не только обмениваться успешными практиками, но и формулировать запросы на внедрение новых технологий. Фактически будет создан первый в России систематизированный реестр всех решений в области цифровизации транспорта, где регионы смогут представлять свои лучшие наработки и перенимать опыт коллег", - говорится в сообщении.

Цыденов в своем Telegram-канале отметил, что на заседании комиссии обсуждались вопросы цифровизации, в том числе в общественном транспорте. "Для повышения точности движения автобусов и качества пассажирских перевозок, снижения пробок и решения других актуальных задач", - пояснил глава Бурятии. Ранее в Минтрансе РФ сообщали, главная цель внедрения новых практик - чтобы жители любого региона России могли легко планировать маршруты, оплачивать проезд и пользоваться современными транспортными сервисами.

Международный форум цифровых технологий в сфере транспорта и логистики "Цифровая транспортация 2025" прошел 1 октября под девизом "Объединяем инновации - формируем будущее!". Лидеры отрасли, технологические компании и эксперты собрались, чтобы обсудить новые цифровые решения и главные направления развития транспорта и логистики в России.

