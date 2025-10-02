Минтранс: законопроект о беспилотном движении внесут в кабмин до конца года

Автомобили без водителей могут появиться на российских дорогах уже в 2027 году, добавил министр транспорта Андрей Никитин

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Проект федерального закона о регулировании движения высокоавтоматизированных транспортных средств на российских автодорогах будет внесен в правительство РФ до конца 2025 года. Об этом сообщил ТАСС министр транспорта РФ Андрей Никитин в кулуарах форума "Цифровая транспортация 2025".

"Законопроект находится в стадии разработки. Мы разрабатываем его вместе с бизнесом, он поддержан отраслевым сообществом. До конца года внесем его в правительство", - сказал он.

Глава Минтранса добавил, что принятие закона позволит запустить автомобили без водителя в кабине на российских дорогах уже в 2027 году.

Как ранее сообщали в министерстве, принятие закона и его вступление в силу в 2027 году позволят в 2028 году вывести беспилотный транспорт на дороги общего пользования.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.