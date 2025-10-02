ТАСС: Европа обновила рекорд импорта СПГ для сентября

В целом с начала летнего сезона в апреле ЕС закупил рекордные 70 млрд куб. м сжиженного природного газа

© Danil Shamkin/ NurPhoto via Getty Images

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Европа в сентябре установила рекорд импорта сжиженного природного газа (СПГ) для данного месяца за все время наблюдений, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). В целом с начала летнего сезона в апреле ЕС закупил рекордные 70 млрд куб. м СПГ.

По итогам сентября потоки СПГ с европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС составили около 11,4 млрд куб. м, оказавшись на 18% выше, чем в августе, и на 44% больше к сентябрю 2024 года.

Всего по итогам девяти месяцев поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы остались на рекордном уровне и превысили 104 млрд куб. м - на 26% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Европа с начала летнего сезона в апреле рекордно импортировала СПГ, поставки которого в регион уже превысили 70 млрд куб. м, свидетельствуют подсчеты ТАСС. Предыдущий рекорд импорта СПГ для периода апреля - сентября был установлен в 2023 году. Максимальные потоки СПГ с европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС для апреля - октября пока что также зафиксированы два года назад - 76,3 млрд куб. м. Данный показатель будет превзойден уже по итогам текущего месяца.

Поставки СПГ в 2025 году занимают первое место по доле среди источников получения газа Европой - 44,7%, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) на 29 сентября. На втором месте с долей в 29,6% - поставки из Северного моря (в основном газ Норвегии), на третьем с 10,3% - поставки газа из Северной Африки.

Это превысило показатели поставок с Востока (российский газ, поставки газа Украины, а также отбор европейскими компаниями своего газа из ПХГ Украины) (6,7%). Поставки газа из Великобритании составили 4,9%, из Азербайджана - 3,9%.