OneTwoTrip: россияне в сентябре чаще всего ездили спонтанно в Дубай и Ереван

Среди внутрироссийских направлений туристы предпочитали Сергиев Посад и Воронеж, говорится в результатах исследования сервиса для планирования путешествий

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Самыми востребованными зарубежными направлениями для спонтанных поездок в сентябре стали Дубай и Ереван, среди внутрироссийских направлений - Сергиев Посад и Воронеж. Об этом говорится в результатах исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip (текст есть у ТАСС).

Эксперты проанализировали отельные бронирования в России и за рубежом, совершенные за один-два дня до заселения.

"Наиболее привлекательным зарубежным городом для спонтанных поездок в начале осени оказался Дубай - 45,1% заказов сделаны за пару дней до заселения. Почти так же часто путешественники отправлялись в Ереван (43,9%) и Алматы (42,9%). Кроме того, в списке локаций, где россияне бронировали отели в последний момент, оказались Анталья (40,7%), Ташкент (40%), Астана (36,9%), Тбилиси (36,2%), Минск (36,1%), Бангкок (30,7%) и Стамбул (29,5%)", - рассказали эксперты.

Самым популярным российским городом для спонтанных поездок стал Сергиев Посад: 72,7% от общего числа отельных заказов там были оформлены накануне приезда. Также путешественники в начале осени спонтанно отправлялись в Воронеж, где доля бронирований за сутки до заселения составила 62,7%, и Челябинск (62,4%). В топ-10 также вошли Ростов-на-Дону (59,4%), Краснодар (53,6%), Москва (52,9%), Самара (52,8%), Ярославль (51,8%), Уфа (49,8%) и Новосибирск (47,2%), сообщили в компании.