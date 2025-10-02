WSJ: Белый дом предложил вузам подписать соглашение для получения финансирования

В частности, среди требований, содержащихся в документе, запрет на использование расовых или половых признаков при найме и приеме на работу, передает газета со ссылкой на источники

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Администрация США предложила вузам подписать всеобъемлющее соглашение о выполнении новых требований в обмен на приоритетный доступ к федеральным фондам. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, документ из 10 пунктов под названием "Договор об академическом превосходстве в высшем образовании" содержит целый пакет условий, которые, по словам администрации, направлены на повышение стандартов и эффективности работы университетов. Вузы, подписавшие подобный меморандум, получат "множество преимуществ", включая "значительные федеральные гранты", говорится в послании, адресованном руководству университетов.

Среди требований, содержащихся в документе, - запрет на использование расовых или половых признаков при найме и приеме на работу, заморозка платы за обучение на пять лет, ограничение набора иностранных студентов на программы бакалавриата 15-ю процентами. Кроме того, университетам предписывается создать условия для "активного рынка идей в кампусе" и запретить сотрудникам выражать политические взгляды от имени работодателя, если только это не касается учебного заведения.

"Вузы вправе разрабатывать модели и создавать ценности, отличные от тех, что указаны в меморандуме, если они решат отказаться от федеральных льгот", - констатируют авторы документа.

По словам старшего советника по специальным проектам Белого дом Мэй Мэйлман, администрация надеется, что многие учебные заведения "сочтут это предложение весьма разумным". Цель соглашения - подтолкнуть учебные заведения к тому, чтобы заняться "вопросами, которые не требуют сложных решений, но с которыми трудно справиться в одиночку", например, в вопросах стабилизации роста платы за обучение.