В ГД призвали перевести МСП на оплату по факту потребленной электроэнергии

Депутаты от фракции "Новые люди" считают, что авансовые платежи создают дополнительную финансовую нагрузку и ограничивают инвестиционные возможности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Депутаты от фракции "Новые люди" Владимир Плякин, Сардана Авксентьева и Александр Демин направили запрос премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением внедрить для малого и среднего бизнеса оплату по факту потребленной электроэнергии. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что в настоящее время потребители, не относящиеся к категории "население", в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, оплачивают электричество авансовыми платежами в несколько этапов. Для субъектов малого и среднего предпринимательства, особенно для микропредприятий, указанные платежи составляют значительную долю оборотных средств, что создает дополнительную финансовую нагрузку и ограничивает их инвестиционные возможности, считают депутаты.

"Просим рассмотреть возможность внесения изменений в постановление правительства Российской Федерации от 04.05.2012 №442, предусматривающих для малых предприятий переход на систему оплаты фактически потребленного объема электроэнергии", - указано в тексте письма.