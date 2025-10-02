МСП увеличила лимит льготного лизинга для бизнеса приоритетных отраслей

Он составил 200 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Корпорация МСП увеличила со 100 млн рублей до 200 млн рублей максимальную сумму льготного лизингового финансирования для малого бизнеса из приоритетных отраслей. Также для таких предприятий запущен экспресс-лизинг, говорится в сообщении пресс-службы корпорации МСП.

Экспресс-лизинг может быть предоставлен на срок от 13 до 48 месяцев для приобретения оборудования на сумму от 1 до 15 млн рублей у верифицированного пула поставщиков. Получить средства на таких условиях могут юридические лица в организационно-правовой форме ООО, более 75% долей в уставном капитале которого непосредственно принадлежит физлицам, уточнили в пресс-службе.

"Лизинговое финансирование для предприятий приоритетных отраслей как в рамках экспресс-продукта, так и по стандартной программе предоставляется по льготным ставкам 6% для российского оборудования и 8% - для зарубежного. Его могут получить предприниматели, осуществляющие деятельность в сферах машиностроения, металлообработки и деревообработки, производители пищевых продуктов, целлюлозно-бумажной продукции, лекарственных средств и др.", - указали в корпорации МСП.

Кроме того, корпорация МСП снизила ставки по программе льготного лизинга для малого бизнеса Донбасса и Новороссии. По новым условиям при приобретении нового российского оборудования ставка составит 1%, а зарубежного оборудования - 3%. Сумма аванса для предприятий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей может быть снижена с 10% до 0% при использовании поручительства региональной гарантийной организации.

Предполагается, что до 2030 года МСП в целом получат не менее 18 млрд рублей льготного лизингового финансирования в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".