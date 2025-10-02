Никитин поделился прогнозами по пассажиропотоку российских авиакомпаний

По итогам 2025 года он останется примерно на уровне 2024 года или снизится на 1-2%, указал глава Минтранса

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Пассажиропоток российских авиакомпаний по итогам 2025 года останется примерно на уровне прошлого года или снизится на 1-2%, сообщил журналистам глава Минтранса Андрей Никитин.

"Примерно в таком же объеме [как в прошлом году] составит пассажиропоток российских авиакомпаний по итогам 2025 года, или чуть меньше, на 1-2%, но некритично", - отметил министр.

Российские авиакомпании в январе - августе 2025 года снизили перевозки пассажиров на 2,2% - до 73,7 млн человек, следует из данных Росавиации. По итогам 2024 года показатель составил 111,7 млн человек.