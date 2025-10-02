Интерес россиян к автобрендам из Китая вырос в 2025 году на 11%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Интерес россиян к автобрендам из Китая вырос на 11% в 2025 году, однако большинству потенциальных покупателей не хватает информации о новых китайских автомобилях, говорится в исследовании компании "Яндекс" (есть в распоряжении ТАСС).

"Интерес россиян к автобрендам из КНР растет на 11% год к году. Однако почти 80% опрошенных признают, что для покупки информации о большинстве китайских производителей недостаточно", - говорится в исследовании.

В среднем россияне знают девять китайских автомобильных марок. Но, как правило, потребителям не хватает понимания стоимости будущего обслуживания (28%), данных о наличии комплектующих (23%) и отзывов текущих владельцев (23%). А также деталей об условиях гарантии (19%) и истории марки автомобиля (14%). В результате при выборе новой машины они рассматривают в среднем только двух китайских производителей.

"Сегодня крупные китайские производители начинают больше прислушиваться к отзывам импортеров и потребителей. Постепенно они переходят от простого экспорта к адаптации моделей под российский рынок. Параллельно развивают логистику, сервисные сети с учетом местного климата и активнее выстраивают коммуникацию с аудиторией. Наличие качественной поддержки на месте и внимание к реальным потребностям автомобилистов становятся ключевыми факторами роста продаж этих брендов и укрепления доверия покупателей", - отметил директор по маркетингу АГ "Авилон" Андрей Каменский.

При этом более 70% пользователей начинают поиск авто с названия конкретного производителя. Это на 5 п. п. больше, чем в 2024 году. Чаще всего их интересуют европейские и японские бренды. На автомобильные марки этих стран приходится половина всех брендовых запросов в поиске. Почти четверть относится к российским машинам. А каждый десятый запрос - о корейских авто, столько же - о китайских.