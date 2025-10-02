В Румынии заявили, что платят самую высокую цену в ЕС за электроэнергию



© AP Photo/ Vadim Ghirda

БУХАРЕСТ, 2 октября. /ТАСС/. Граждане Румынии платят самую высокую цену в Евросоюзе за электроэнергию из-за недостатка производственных мощностей и закрытия угольных электростанций. Об этом заявил министр энергетики страны Богдан Иван.

"Румыния покупает самую дорогую электроэнергию в Европе за определенные часовые интервалы. В среднем за последнюю неделю по биржевым сделкам мы покупали по €145 [за МВт·ч] против среднего показателя €61 за МВт·ч во Франции", - сказал он в интервью телеканалу Antena 3.

По словам министра, такая ситуация возникла из-за того, что за последние 10 лет страна вывела из эксплуатации угольные и газовые электростанции, которые производили около 7 тыс. МВт, а ввели станций только на 1,2 тыс. МВт. Румыния также вложила средства в солнечные батареи, но не предусмотрела мощности для хранения электроэнергии. Иван утверждает, что был зафиксирован случай, когда Румыния продавала 1 МВт·ч в Венгрию по цене 20 евроцентов, то есть за 1 румынский лей, а импортировала в интервал 18:00-22:00 "1 МВт·ч энергии за 1 000, 1 500 и 2 000 леев" (от €197 до €393). Объясняется это тем, что экспорт электроэнергии идет в то время, когда она в избытке, так как хранить ее негде. В вечернее же время наступает дефицит, соответственно, Румыния вынуждена ее покупать по повышенным ценам.

Министр также раскритиковал решение правительства закрыть угольные электростанции к концу 2025 года в рамках программы экономического восстановления страны, реализуемой в рамках европейского плана Next Generation EU. Он подчеркнул, что "Германия и Польша выбрали в качестве своих целей 2040 и 2050 годы соответственно", а немедленное закрытие угольных станций в Румынии может привести к "реальной опасности дефицита электроэнергии и ее отключению". Иван подчеркнул, что за три месяца "нужно убедить Еврокомиссию, что мы (Румыния - прим. ТАСС) не закроем угольные электростанции, пока не появятся новые мощности для их замены".

Ранее Румыния согласилась закрыть все угольные электростанции к концу 2025 года, однако к этому моменту еще не будут запущены газовые электростанции, которые сейчас строятся в городе Ернут (уезд Муреш) и коммуне Минтия (уезд Хунедоара) в центральной части страны.