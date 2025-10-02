Депутат Рады Пидласа: Украине не хватит денег на выплаты военным с 1 ноября

После этой даты деньги в бюджете "тоже есть, но недостаточно", указала глава бюджетного комитета

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Украина испытывает дефицит средств для выплаты военным, денег хватит до 1 ноября 2025 года. Об этом заявила глава бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа.

"Наш дедлайн продиктован необходимостью выплат военным с 1 ноября. После 1 ноября (деньги в бюджете - прим. ТАСС) тоже есть, но недостаточно", - приводит ее слова РБК-Украина.

Ранее депутат украинского парламента Федор Вениславский заявил, что Киев просит западных союзников разрешить использование их финансовой помощи не только для экономики и социальной сферы, но и на военные потребности.

Как отмечалось во внесенной украинским правительством в Раду программе деятельности на 2025-2026 годы, Киев рассчитывает получить от западных стран еще $15 млрд на развитие ВПК в указанный период.

В Киеве неоднократно признавали, что власти страны способны покрывать расходы только на военные нужды Украины, а все остальные сферы получают финансирование за счет зарубежной помощи. При этом большая часть средств выделяется Киеву Западом в виде кредитов, а не грантов. Как отмечал бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров, без западного кредитования Украина перестанет существовать как государство.