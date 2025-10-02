На ЗАЭС заявили, что угроза ядерной безопасности есть, но ситуация под контролем

Специалисты готовы в любой момент выехать на место повреждения линии и отремонтировать ее, однако эта зона постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ, сообщил директор станции Юрий Черничук

Редакция сайта ТАСС

Запорожская АЭС © Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Отсутствие внешнего энергообеспечения Запорожской АЭС создает угрозу ядерной безопасности, однако ситуация полностью под контролем персонала станции. Об этом сообщил директор Запорожской АЭС Юрий Черничук в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы находимся в режиме обеспечения собственных нужд станции от наших собственных аварийных дизель-генераторов. Естественно, угроза ядерной безопасности какая-то есть, но хочу сразу сказать, что на данный момент ситуация полностью контролируется персоналом", - сказал Черничук.

Он также сообщил, что специалисты ЗАЭС готовы в любой момент выехать на место повреждения линии и отремонтировать ее, однако эта зона постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.

"Эта зона постоянно подвергается обстрелам со стороны противника. И для того, чтобы обеспечить возможность безопасного выполнения работ гражданским техническим персоналом, нужно обеспечение режима тишины на то время, которое нам понадобится для выполнения этих работ", - сказал он.

Черничук подчеркнул, что персонал Запорожской АЭС обеспечил необходимый запас воды для охлаждения в режиме "холодный останов".

"У нас все блоки находятся в холодном состоянии, поэтому для всех функций, которые необходимы сейчас, мы запасом воды обеспечены на данный момент, и на ближайшие месяцы, даже, наверное, год", - сказал он.

Что касается генераторов, Черничук подчеркнул, что они защищены, но угроза их повреждения при обстреле ВСУ существует. Ремонт двух резервных генераторов завершат на ЗАЭС и в ближайшие часы введут их в работу. Уточняется, что ЗАЭС может достаточно долгое время работать на резервных генераторах, запасов топлива достаточно. Также есть варианты доставки дизельного топлива и запчастей для генераторов.

Сообщается, что место повреждения последней линии энергоснабжения станции находится фактически на линии боевого соприкосновения.