ЦБ разработает новые правила раскрытия информации для эмитентов цифровых активов

Это связано с первыми дефолтами на рынке ЦФА, рассказал директор департамента инфраструктуры финансового рынка Кирилл Пронин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. ЦБ планирует внедрить новые требования к раскрытию информации и процедуры урегулирования в связи с возникшими первыми дефолтами на рынке ЦФА. Об этом сказал директор департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России Кирилл Пронин, выступая на стратегической сессии "Актуальные вопросы развития и реагирования цифровых финансов в России" III форума "Цифровые финансы: новая экономическая реальность".

"Мы должны пересмотреть подходы, а возможно, не просто пересмотреть, а внедрить процедуру, связанную с урегулированием дефолтов", - заявил Пронин.

По его словам, первые дефолты на рынке цифровых активов уже произошли, в частности, из-за внешних факторов, таких как аресты счетов в ходе судебных процессов. Это потребовало от регулятора и участников рынка быстрого осмысления новых подходов.

Первым шагом станет введение новых требований к раскрытию информации, прежде всего, для эмитентов цифровых финансовых активов. Регулятор рассматривает возможность не только обязать самих эмитентов раскрывать данные, но и разрешить платформам собирать информацию о них из внешних источников.