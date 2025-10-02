Орбан: Венгрия продолжит покупать российские энергоносители

Премьер-министр страны заявил, что страна вынуждена закупать ресурсы у России

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © AP Photo/ Denes Erdos

СТОКГОЛЬМ, 2 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поменять географическое положение страны невозможно, поэтому Будапешт продолжить покупать российские энергоресурсы.

"Я не могу поменять географию. Мы государство без выхода к морю, у нас есть только трубопроводы, поэтому мы вынуждены покупать [энергоресурсы] у России", - сказал он журналистам по прибытии в Копенгаген на саммит Европейского политического сообщества. Трансляция велась на медиаресурсах ЕС.