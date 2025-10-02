"Соллерс" начал продажи полноприводных пикапов Sollers ST9

Новинка доступна в комплектациях Premium и Ultimate

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Компания "Соллерс" сообщила о старте продаж флагманских полноприводных пикапов Sollers ST9, новинка доступна в комплектациях Premium и Ultimate, сообщили в пресс-службе автопроизводителя.

"Компания "Соллерс" сообщает о старте продаж флагманских полноприводных пикапов Sollers ST9, производство которых налажено в Ульяновске", - сказано в сообщении.

Пикап оснащен 2-литровым турбобензиновым двигателем на 224 л.с. с цепным ГРМ по стандарту "Евро-5" и восьмиступенчатым автоматом с гидротрансформатором.

Стоимость Sollers ST9 в комплектации Premium составляет 3,5 млн рублей, а версия Ultimate предлагается по цене 3,6 млн рублей.