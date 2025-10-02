Депутат Рады Пидласа: Украина исчерпала свои ресурсы для военных нужд

Пересмотр бюджета в сторону уменьшения социальных расходов не поможет решить проблему, сообщила глава бюджетного комитета

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Украина полностью исчерпала все собственные ресурсы для финансирования военных нужд. Об этом заявила глава бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа.

"Украина достигла предела своего собственного ресурса, который мы можем использовать на оборону. И сейчас без какого-либо радикального повышения налогов, за что нереалистично проголосовать в Раде, дополнительный собственный ресурс не появится", - сказала она в интервью агентству РБК-Украина.

По словам главы профильного парламентского комитета, пересмотр бюджета в сторону уменьшения социальных расходов не поможет решить проблему нехватки средств на военные статьи.

"Можно резать бюджет, но невоенные расходы покрываются за счет международных партнеров, и что дальше делать? <...> Это все равно нельзя передать на нужды обороны, потому что социалка финансируется из денег международных партнеров", - пояснила она.

Пидласа напомнила, что Киев уже давно ведет с партнерами переговоры об использовании передаваемых ими средств на военные нужды. Сейчас эти деньги можно направлять только на социальные статьи бюджета.

Ранее в Киеве признавали, что в бюджете на текущий год не хватает 300 млрд гривен ($7,28 млрд по курсу Нацбанка Украины) на выплаты военнослужащим. Дыра в бюджете на 2026 год составляет $18 млрд, которые правительство надеется закрыть за счет европейских партнеров.

Украина уже несколько лет составляет бюджет с рекордным дефицитом. В Киеве неоднократно признавали, что власти страны способны покрывать расходы только на военные нужды Украины, а все остальные сферы получают финансирование за счет зарубежной помощи. При этом большая часть средств выделяется Киеву Западом в виде кредитов, а не грантов. Как отмечал бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров, без западного кредитования Украина перестанет существовать как государство.