Х5 провела ребрендинг

Компания отказалась от дескриптора Group в названии и обновила визуальный стиль

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Продуктовая розничная компания X5 Group, управляющая торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", провела ребрендинг, в рамках которого сократила название до Х5 и обновила визуальный стиль, сообщили в пресс-службе компании.

"В рамках новой коммуникационной стратегии X5 отказалась от дескриптора Group и обновила визуальный стиль. Название стало лаконичным - X5, сохранив преемственность логотипа и фирменного шрифта", - сказано в сообщении.

Корме того, компания изменила позиционирование и представила новый слоган - "Главные в еде".

В новой дизайн-системе появились дополнительные графические приемы, 3D-язык и фотостиль, обновлен подход к композиции макетов, отметили в компании.