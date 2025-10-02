Первые вагоны российского высокоскоростного поезда начнут собирать в 2026 году

Глава РЖД Олег Белозеров заявил, что первые два опытных образца будут собраны в конце 2026 года - начале 2027 года

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Первые вагоны российского высокоскоростного поезда для первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург начнут собирать в начале 2026 года, сообщил журналистам глава холдинга "Российские железные дороги" (РЖД) Олег Белозеров.

"Мы планируем, что первые вагоны начнут именно собираться в начале следующего года, а испытываться подвижной состав - уже поезд номер один, который создан по поручению президента. Поскольку заказчиками первых двух опытных образцов являются "Российские железные дороги", будет собран в конце 2026 года - начале 2027 года", - сказал он.

Белозеров добавил, что испытания поезда сначала начнутся со скоростью до 250 км/ч, а затем на построенном участке магистрали.

"Сначала здесь в Щербинке, потом со скоростями до 250 км в час, и потом выйдем на уже вновь построенный участок Крюково - Тверь, где мы достигнем скорости 400 км", - подчеркнул глава холдинга.

Ранее РЖД подписали контракт с "Уральскими локомотивами" (входит в СТМ) объемом 12 млрд рублей на изготовление, сертификацию и поставку первых двух высокоскоростных электропоездов для первой в РФ ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Электропоезд будет состоять из восьми вагонов с возможностью соединения двух составов, также в нем прорабатываются четыре класса обслуживания. Максимальная достигаемая скорость поезда - до 400 км в час, а скорость в эксплуатации - 360 км в час.

Реализация проекта строительства первой в РФ высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург ведется по поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система".

После запуска магистрали путь из Москвы в Санкт-Петербург займет 2 часа 15 минут, это почти в два раза быстрее, чем сейчас. Железная дорога протяженностью 676 км пройдет по территории шести субъектов страны, в которых проживают 30 млн человек. Ожидается, что ежегодный пассажиропоток между городами к 2030 году вырастет до 23 млн человек.

Согласно распоряжению правительства РФ, проектирование и строительство высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург запланировано на 2024-2028 годы, а ввод в эксплуатацию - на 2028 год.