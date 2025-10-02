Глава "Космической связи": стоимость услуг спутниковой связи упадет в пять раз

Это произойдет за счет увеличения пропускной способности, отметил Алексей Волин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Стоимость услуг спутниковой связи за счет увеличения пропускной способности, по прогнозу до 2029 года, снизится в пять раз, следует из презентации к выступлению генерального директора ГП "Космическая связь" Алексея Волина на конференции SATCOMRUS 2025.

"При увеличении пропускной способности в 10 раз доходы отрасли вырастут в 2 раза. То есть стоимость услуг спутниковой связи упадет в пять раз", - говорится в тексте презентации.

30-я международная конференция операторов и пользователей космических телекоммуникаций SATCOMRUS 2025 пройдет со 2 по 3 октября в Конгресс-центре МГТУ имени Баумана. В мероприятии примут участие Волин, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов, руководитель АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич и другие лидеры отечественной сферы спутниковой связи. На полях конференции планируется оценить, как новые технологии повлияют на развитие отрасли в десятилетней перспективе, а также понять, какие технические решения нужны отрасли до 2035 года.