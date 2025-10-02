Реклама на ТАСС
Патрушев обсудил вопросы транспортного сообщения на Сахалине с главой региона

Обсуждалось также строительство новых паромов и ремонт действующих, задействованных на переправе Холмск - Ванино
09:41

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 октября. /ТАСС/. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в рамках рабочей поездки в Сахалинскую область провел встречу с губернатором региона Валерием Лимаренко. Об этом сообщила пресс-служба Морской коллегии.

"Рассмотрены перспективы улучшения устойчивого транспортного сообщения между Сахалином и материком, строительства с этой целью новых паромов и ремонтов действующих паромов, задействованных на переправе Холмск - Ванино", - отмечается в сообщении. 

